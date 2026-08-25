Intel Aktie 941595 / US4581401001
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25.08.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Intel gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 87,50 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 20:26 Uhr 0,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'090 Punkten liegt. Die Intel-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 90,17 USD aus. Bei 90,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 10'411'445 Intel-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,34 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 38,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (23,69 USD). Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 269,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Intel-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD gegenüber -0,67 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. USD – ein Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Intel-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,50 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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