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25.08.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel am Nachmittag gesucht

Intel Aktie News: Intel am Nachmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Die Intel-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 88,72 USD.

Intel
72.41 CHF 4.87%
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Die Intel-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 88,72 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'109 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Intel-Aktie bisher bei 90,17 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,06 USD. Bisher wurden heute 4'043'489 Intel-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 142,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,69 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 73,30 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,67 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent auf 16.13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 1,50 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.8692 17.06.2027 157879551
Long 100.0758 18.09.2026 156468418
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 10.6141 2.51 158679029
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.0729 23.68 159032609
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