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24.11.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel am Abend mit kräftigen Verlusten
Die Aktie von Intel gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 7,3 Prozent auf 55,33 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,3 Prozent auf 55,33 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'740 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Intel-Aktie bisher bei 53,54 USD. Bei 57,33 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 14'882'700 Intel-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Intel-Aktie 157,26 Prozent zulegen. Am 26.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 59,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,042 USD je Intel-Aktie. Am 29.10.2026 lud Intel zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte Intel einen Gewinn von 0,90 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.65 Mrd. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,50 USD je Aktie in den Intel-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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