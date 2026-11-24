Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 6,4 Prozent auf 55,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 23'641 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Intel-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,59 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,33 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5'592'947 Intel-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,34 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 154,82 Prozent wieder erreichen. Bei 34,68 USD erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 37,92 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,042 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 29.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,90 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 16.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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