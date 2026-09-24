Intel Aktie News: Intel am Donnerstagabend in Grün

Das Papier von Intel legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 125,01 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'922 Punkten tendiert. Der Kurs der Intel-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 126,30 USD zu. Mit einem Wert von 120,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 11'507'877 Aktien.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 142,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 12,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 29,23 USD fiel das Papier am 25.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 327,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Intel gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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