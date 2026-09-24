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24.09.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel am Donnerstagnachmittag höher

Intel Aktie News: Intel am Donnerstagnachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Intel
102.47 CHF 1.88%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 123,81 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'803 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Intel-Aktie bis auf 125,91 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,81 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5'512'434 Intel-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. Gewinne von 14,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 29,23 USD fiel das Papier am 25.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 76,39 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 23.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD gegenüber -0,67 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.13 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2026 1,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com
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