Um 20:26 Uhr wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 13,7 Prozent auf 58,31 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'131 Punkten tendiert. Bei 59,52 USD erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 19'260'812 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 142,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 144,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,58 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,042 USD. Am 29.10.2026 lud Intel zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Intel 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,95 Prozent auf 16.51 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 1,50 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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