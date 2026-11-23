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23.11.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Bullen treiben Intel am Montagnachmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Intel. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 14,1 Prozent auf 58,50 USD zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 14,1 Prozent auf 58,50 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'330 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Intel-Aktie sogar auf 59,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 9'653'031 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 58,90 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 32,90 USD. Mit einem Kursverlust von 43,76 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,042 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Intel gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 16.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 13.65 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2026 1,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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