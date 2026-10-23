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23.10.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Intel Aktie News: Intel am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Intel zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 86,32 USD nach oben.

Intel
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Das Papier von Intel konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 86,32 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'929 Punkten notiert. Der Kurs der Intel-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,81 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 85,83 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3'006'111 Intel-Aktien.

Bei 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (32,90 USD). Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 162,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,042 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Intel am 23.07.2026. Das EPS lag bei -2,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.13 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Intel am 29.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Intel-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,56 USD je Intel-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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