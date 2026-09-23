Intel Aktie 941595 / US4581401001
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23.09.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel fällt am Abend
Die Aktie von Intel gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Intel-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 120,65 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,6 Prozent auf 120,65 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'956 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Intel-Aktie bis auf 119,45 USD. Bei 124,19 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 8'019'479 Aktien.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 17,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2025 bei 28,82 USD. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 318,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. USD – ein Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Intel am 22.10.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,54 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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