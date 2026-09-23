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23.09.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel büsst am Mittwochnachmittag ein

Intel Aktie News: Intel büsst am Mittwochnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 119,93 USD abwärts.

Intel
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Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 119,93 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'932 Punkten liegt. Im Tief verlor die Intel-Aktie bis auf 119,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'583'393 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,69 Prozent. Am 24.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 316,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 23.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.13 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Intel-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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