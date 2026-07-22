Intel Aktie News: Intel am Mittwochabend mit Verlusten

Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 104,32 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'743 Punkten notiert. Im Tief verlor die Intel-Aktie bis auf 101,48 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 8'123'518 Stück.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 36,45 Prozent wieder erreichen. Am 02.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,97 USD ab. Mit einem Kursverlust von 81,82 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 23.04.2026 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,73 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 13.58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Intel wird am 23.07.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 29.07.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 USD je Intel-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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