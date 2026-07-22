Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’316 0.1%  SPI 20’091 0.0%  Dow 52’281 0.1%  DAX 25’155 0.6%  Euro 0.9295 0.3%  EStoxx50 6’317 0.5%  Gold 4’138 1.5%  Bitcoin 53’529 -1.0%  Dollar 0.8146 0.2%  Öl 94.1 3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lonza1384101Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffkurse am Abend
Monte-Carlo-Simulation: So sicher ist Ihre ETF-Rendite im Depot
Aktie im Fokus: Leclanché-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu
Unterschiedliche Möglichkeiten beim Börsengang: Das könnte passieren, wenn die OpenAI-Aktie erst nächstes Jahr kommt?
Daimler Truck-Aktie zieht an: Verbesserter Ausblick sorgt für Zuversicht
Suche...

Intel Aktie 941595 / US4581401001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.07.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Mittwochabend mit Verlusten

Intel Aktie News: Intel am Mittwochabend mit Verlusten

Die Aktie von Intel gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 104,32 USD.

Intel
86.57 CHF 2.90%
Kaufen Verkaufen

Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 104,32 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'743 Punkten notiert. Im Tief verlor die Intel-Aktie bis auf 101,48 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 8'123'518 Stück.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 36,45 Prozent wieder erreichen. Am 02.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,97 USD ab. Mit einem Kursverlust von 81,82 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 23.04.2026 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,73 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 13.58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Intel wird am 23.07.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 29.07.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 USD je Intel-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Intel, Sandisk & Co.: US-Chipaktien gewinnen vor der Bilanzsaison an Schwung

ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter

Intel-Aktie im Plus: Analysten erwarten starken Jahresauftakt - mit einem Vorbehalt

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4073 19.03.2027 157879548
Long 11.4567 18.09.2026 145247842
Long 22.6092 18.09.2026 157879546
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1013 11.20 159033086
Long 11.934 5.42 159033083
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6096 10.71 158050426
Short 10.7406 5.03 158150659
Short 15.6228 2.22 159032609
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -85.57 140837012
Long 10 -10.17 155882357
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

Weiterlesen!

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten