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21.10.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel präsentiert sich am Abend fester

Intel Aktie News: Intel präsentiert sich am Abend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Intel. Zuletzt stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 92,68 USD.

Intel
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Die Intel-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 92,68 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'758 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 94,39 USD. Bei 93,53 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'017'229 Intel-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. 53,58 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (32,90 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 64,50 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,042 USD. Am 23.07.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Intel.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,56 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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