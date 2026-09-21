Intel Aktie News: Intel am Abend auf Höhenflug

Um 20:26 Uhr stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 11,7 Prozent auf 121,27 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'110 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Intel-Aktie bis auf 124,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,50 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 22'369'430 Aktien.

Bei 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 17,37 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,30 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von -0,67 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 16.13 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 12.86 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Intel wird am 22.10.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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