Intel Aktie News: Intel zündet am Nachmittag Kursrakete

Die Intel-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 9,9 Prozent auf 119,35 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'918 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Intel-Aktie bei 119,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 9'800'630 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 142,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 16,15 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 USD am 23.09.2025. Mit einem Kursverlust von 75,92 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,038 USD je Aktie ausschütten. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.13 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Volatile KI-Aktien wie NVIDIA: Diese Strategien schützen Anleger vor starken Ausschlägen

Erholung bei Aktien von AMD, Marvell, NVIDIA & Co. fortgesetztt: Das müssen Anleger beachten

SK hynix-Aktie in Feierstimmung: Das steckt hinter dem Intel-Deal in Ohio