Intel Aktie 941595 / US4581401001
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20.08.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel am Abend im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Intel. Zuletzt ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 91,91 USD.
Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,0 Prozent auf 91,91 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'045 Punkten steht. In der Spitze fiel die Intel-Aktie bis auf 89,85 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,93 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 9'823'903 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. 54,87 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,78 USD am 22.08.2025. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 303,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,038 USD je Intel-Aktie. Am 23.07.2026 lud Intel zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,67 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. USD – ein Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,50 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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