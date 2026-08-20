Intel Aktie 941595 / US4581401001
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20.08.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 91,04 USD nach.
Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 91,04 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'162 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 89,85 USD. Bei 91,93 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'866'311 Intel-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,35 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 22,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 74,98 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.13 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.86 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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