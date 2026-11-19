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19.11.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel am Abend mit Kursplus
Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 56,09 USD.
Die Intel-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 56,09 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'067 Punkten liegt. Bei 59,43 USD erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 57,52 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 15'162'035 Intel-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 153,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 32,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 41,34 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Intel seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Intel liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel 0,90 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 16.51 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 13.65 Mrd. USD umsetzen können.
Die Intel-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet.
Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,50 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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