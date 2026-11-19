Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 7,1 Prozent auf 58,56 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'575 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Intel-Aktie bei 59,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,52 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5'390'566 Intel-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 143,07 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 32,90 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 29.10.2026 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,95 Prozent auf 16.51 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,50 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Verschärfte Handelsregeln: USA schränken Export von KI-Chips weiter ein

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verdient

Kommt der KI-Beweis von CoreWeave? Aktien von Micron, Marvell, Intel, IREN & Co. im Fokus der Anleger