Intel Aktie News: Intel schiebt sich am Montagabend vor

Um 20:26 Uhr sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 92,39 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'434 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Intel-Aktie bei 95,39 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 94,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'937'247 Intel-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Bei einem Wert von 32,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Mit Abgaben von 64,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,042 USD belaufen. Am 23.07.2026 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 16.13 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2026 1,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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