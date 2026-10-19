Intel Aktie News: Intel zeigt sich am Nachmittag freundlich

Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 16:28 Uhr 4,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'507 Punkten liegt. In der Spitze legte die Intel-Aktie bis auf 95,36 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5'005'238 Intel-Aktien umgesetzt.

Bei 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,78 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,90 USD ab. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 64,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,042 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,67 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent auf 16.13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Intel dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 1,55 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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