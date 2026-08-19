Intel Aktie 941595 / US4581401001
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19.08.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel am Abend in Rot
Die Aktie von Intel gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,2 Prozent auf 92,67 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Intel-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,2 Prozent auf 92,67 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'324 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Intel-Aktie bis auf 91,28 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 12'834'894 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 142,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Intel-Aktie 53,60 Prozent zulegen. Bei 22,78 USD fiel das Papier am 22.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 75,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 23.07.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.13 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intel einen Umsatz von 12.86 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,50 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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