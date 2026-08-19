Intel Aktie 941595 / US4581401001
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19.08.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel am Mittwochnachmittag im Sinkflug
Die Aktie von Intel gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,3 Prozent bei 91,59 USD.
Das Papier von Intel gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 5,3 Prozent auf 91,59 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'226 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Intel-Aktie ging bis auf 91,28 USD. Bei 97,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 6'930'904 Intel-Aktien.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 142,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 35,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 22,78 USD erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 23.07.2026 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 16.13 Mrd. USD gegenüber 12.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Intel am 22.10.2026 präsentieren.
In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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