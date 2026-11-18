Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 54,08 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'447 Punkten steht. Im Tief verlor die Intel-Aktie bis auf 53,45 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,42 USD. Bisher wurden via NASDAQ 10'824'915 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 142,34 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 163,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,90 USD am 22.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 39,16 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 29.10.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,95 Prozent auf 16.51 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Intel am 28.01.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,50 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Verschärfte Handelsregeln: USA schränken Export von KI-Chips weiter ein

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verdient

Kommt der KI-Beweis von CoreWeave? Aktien von Micron, Marvell, Intel, IREN & Co. im Fokus der Anleger