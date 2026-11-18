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18.11.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Intel gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 54,90 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 54,90 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'427 Punkten notiert. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,45 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,42 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'667'486 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 142,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 61,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,90 USD am 22.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 40,07 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Intel liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,50 USD je Intel-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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