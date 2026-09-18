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18.09.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Abend mit Kursverlusten

Intel Aktie News: Intel am Abend mit Kursverlusten

Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 106,67 USD.

Intel
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Die Intel-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 106,67 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'420 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Intel-Aktie bis auf 106,48 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,19 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 13'797'803 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 142,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 33,44 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 73,06 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Intel veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12.86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,52 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com
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