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18.09.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel verliert am Freitagnachmittag

Intel Aktie News: Intel verliert am Freitagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 108,34 USD ab.

Intel
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Um 16:28 Uhr rutschte die Intel-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 108,34 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'392 Punkten liegt. Im Tief verlor die Intel-Aktie bis auf 107,96 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 110,19 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'737'985 Stück gehandelt.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 23,89 Prozent niedriger. Bei 28,74 USD erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,038 USD belaufen. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Intel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,67 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2026 1,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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