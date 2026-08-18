Intel Aktie News: Intel mit herben Abschlägen am Dienstagabend

Um 20:26 Uhr fiel die Intel-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,6 Prozent auf 95,59 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'316 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 95,26 USD. Bei 99,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 12'404'347 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 22,78 USD fiel das Papier am 22.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 76,17 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Intel-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,038 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 23.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.13 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Intel-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 1,50 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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