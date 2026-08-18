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18.08.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel mit herben Abschlägen am Dienstagabend

Intel Aktie News: Intel mit herben Abschlägen am Dienstagabend

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 7,6 Prozent auf 95,59 USD ab.

Intel
79.11 CHF -5.36%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr fiel die Intel-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,6 Prozent auf 95,59 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'316 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 95,26 USD. Bei 99,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 12'404'347 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 22,78 USD fiel das Papier am 22.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 76,17 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Intel-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,038 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 23.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.13 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Intel-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 1,50 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3686 19.03.2027 157532650
Long 98.875 18.09.2026 157879546
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.819 12.83 158679029
Long 12.3594 6.17 158786644
Long 23.282 2.15 158786012
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1843 10.76 159032609
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.99 158688163
Long 10 29.25 157850096
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