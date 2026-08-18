Intel Aktie News: Anleger setzen Intel am Nachmittag unter Druck

Das Papier von Intel gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 7,3 Prozent auf 95,91 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'365 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Intel-Aktie bis auf 95,77 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 99,31 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5'875'384 Intel-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,34 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 32,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,78 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Intel-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,038 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 23.07.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Intel wird am 22.10.2026 gerechnet.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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