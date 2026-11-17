Die Intel-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 54,02 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'252 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Intel-Aktie bis auf 52,43 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,18 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 11'825'065 Intel-Aktien den Besitzer.

Bei 142,34 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 163,52 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 32,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 39,09 Prozent wieder erreichen.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 29.10.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13.65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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