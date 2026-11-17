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17.11.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel verliert am Dienstagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 54,56 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 54,56 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'408 Punkten steht. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,94 USD nach. Bei 55,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4'616'003 Intel-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,34 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 160,89 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,90 USD am 22.11.2025. Abschläge von 39,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Intel gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,90 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intel einen Umsatz von 13.65 Mrd. USD eingefahren.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Intel wird am 28.01.2027 gerechnet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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