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17.09.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Abend auf Höhenflug

Intel Aktie News: Intel am Abend auf Höhenflug

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Intel. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 9,3 Prozent auf 110,48 USD zu.

Intel
91.47 CHF 1.43%
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Um 20:26 Uhr wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 9,3 Prozent auf 110,48 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'396 Punkten tendiert. Der Kurs der Intel-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,36 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 104,71 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 15'581'285 Intel-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,34 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Am 18.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,46 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 77,86 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,036 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,000 USD aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent auf 16.13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 1,52 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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