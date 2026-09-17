Intel Aktie News: Intel schiesst am Donnerstagnachmittag hoch

Das Papier von Intel legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 7,4 Prozent auf 108,50 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'406 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Intel-Aktie bis auf 109,43 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 104,71 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'021'265 Intel-Aktien.

Bei 142,34 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 31,19 Prozent Luft nach oben. Bei 24,46 USD erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 77,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,036 USD. Am 23.07.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,42 Prozent auf 16.13 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Intel am 22.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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