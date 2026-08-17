Intel Aktie 941595 / US4581401001
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17.08.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel am Montagabend stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Intel. Zuletzt ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 102,68 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 20:26 Uhr 0,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'655 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Intel-Aktie bis auf 105,97 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,96 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 10'224'994 Intel-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Am 22.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,78 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 77,82 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Am 23.07.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Intel-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.
In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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