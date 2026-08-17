Intel Aktie 941595 / US4581401001
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17.08.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel reagiert am Montagnachmittag positiv
Die Aktie von Intel zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 103,75 USD.
Das Papier von Intel legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 103,75 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'719 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Intel-Aktie bei 104,70 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 103,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'156'789 Intel-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,34 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 22,78 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 78,05 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,67 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 16.13 Mrd. USD gegenüber 12.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 USD je Intel-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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