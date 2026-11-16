Die Intel-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 6,5 Prozent auf 55,80 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'553 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Intel-Aktie bis auf 54,90 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,55 USD. Zuletzt wechselten 10'717'030 Intel-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 155,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 32,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Intel-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 29.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,90 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,95 Prozent auf 16.51 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,50 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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