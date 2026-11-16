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16.11.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel bricht am Nachmittag ein
Die Aktie von Intel gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,8 Prozent auf 56,22 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Intel-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,8 Prozent auf 56,22 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'585 Punkten steht. Bei 55,57 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4'940'928 Intel-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 142,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 153,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,90 USD am 22.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Intel veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 1,50 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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