Intel Aktie 941595 / US4581401001
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16.10.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel bricht am Abend ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Intel. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,0 Prozent auf 90,59 USD.
Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 5,0 Prozent auf 90,59 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'130 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Intel-Aktie ging bis auf 90,50 USD. Bei 93,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 11'872'790 Intel-Aktien gehandelt.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 36,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 32,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Intel seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,042 USD je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Intel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,67 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.13 Mrd. USD ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Intel wird am 29.10.2026 gerechnet. Intel dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2026 1,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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