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16.10.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel am Freitagnachmittag Verlust reich

Intel Aktie News: Intel am Freitagnachmittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Intel. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 92,75 USD.

Intel
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 92,75 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'509 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Intel-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,10 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,47 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4'588'634 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 142,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,47 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 32,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 64,53 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,042 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Intel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,67 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Intel mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,42 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Intel am 29.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Intel.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,55 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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