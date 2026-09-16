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16.09.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Hausse bei Intel am Mittwochabend

Intel Aktie News: Hausse bei Intel am Mittwochabend

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 102,19 USD.

Intel
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 20:26 Uhr 5,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'151 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Intel-Aktie bei 104,42 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 101,51 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10'945'324 Intel-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Bei 24,46 USD fiel das Papier am 18.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,036 USD je Intel-Aktie. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. USD – ein Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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