Intel Aktie News: Intel tendiert am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 101,52 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'144 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Intel-Aktie bei 104,42 USD. Bei 101,51 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 6'243'509 Intel-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,34 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 28,68 Prozent niedriger. Bei 24,46 USD fiel das Papier am 18.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,036 USD. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,67 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 16.13 Mrd. USD gegenüber 12.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Intel am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,52 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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