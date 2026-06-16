Intel Aktie News: Intel am Dienstagabend weit abgeschlagen

Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 5,6 Prozent auf 120,67 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'545 Punkten realisiert. Die Intel-Aktie sank bis auf 118,11 USD. Bei 125,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 15'386'615 Intel-Aktien.

Am 12.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 132,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,02 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.08.2025 Kursverluste bis auf 18,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 84,28 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,045 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,000 USD aus. Am 23.04.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von -0,19 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 13.58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 23.07.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,08 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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