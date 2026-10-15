Intel Aktie 941595 / US4581401001
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15.10.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel mit herben Abschlägen am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Intel. Das Papier von Intel gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,0 Prozent auf 92,21 USD abwärts.
Die Intel-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 6,0 Prozent auf 92,21 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'479 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Intel-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,02 USD aus. Bei 93,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 9'596'503 Intel-Aktien.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 142,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 54,37 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,90 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 180,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,042 USD. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12.86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Intel möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,55 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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