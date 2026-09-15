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15.09.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Abend mit Aufschlag

Intel Aktie News: Intel am Abend mit Aufschlag

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Intel konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 97,44 USD.

Intel
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Die Intel-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 97,44 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'998 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Intel-Aktie bei 100,46 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,84 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 7'985'185 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,23 USD. Dieser Wert wurde am 16.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 75,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Intel am 23.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,67 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.13 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Intel am 22.10.2026 präsentieren.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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