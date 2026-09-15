Intel Aktie News: Intel gewinnt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 99,22 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'028 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Intel-Aktie bei 100,46 USD. Mit einem Wert von 98,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'578'695 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 43,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,23 USD. Dieser Wert wurde am 16.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 75,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Am 23.07.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -0,67 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,42 Prozent auf 16.13 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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