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14.09.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Abend mit negativen Vorzeichen

Intel Aktie News: Intel am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 98,66 USD.

Intel
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Um 20:26 Uhr rutschte die Intel-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,2 Prozent auf 98,66 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'282 Punkten liegt. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,53 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,78 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 10'490'360 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,05 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 75,62 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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