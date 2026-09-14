Intel Aktie News: Intel verzeichnet am Nachmittag herbe Einbussen

Um 16:28 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,2 Prozent auf 97,55 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'046 Punkten realisiert. Die Intel-Aktie sank bis auf 94,53 USD. Bei 95,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'018'397 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 31,47 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,05 USD am 13.09.2025. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 305,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,038 USD belaufen. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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