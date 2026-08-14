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14.08.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Abend mit negativen Vorzeichen

Intel Aktie News: Intel am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Intel. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 102,62 USD.

Intel
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 102,62 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'696 Punkten realisiert. Die Intel-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,51 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,47 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10'364'409 Intel-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 142,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 38,71 Prozent wieder erreichen. Am 15.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 21,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,65 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,038 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,000 USD aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,67 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16.13 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.86 Mrd. USD umgesetzt.

Die Intel-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,50 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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