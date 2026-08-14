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14.08.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel legt am Nachmittag zu

Intel Aktie News: Intel legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Intel zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 105,53 USD nach oben.

Intel
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Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 105,53 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'756 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Intel-Aktie bis auf 106,86 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 104,47 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'130'644 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,34 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,88 Prozent hinzugewinnen. Bei 21,91 USD fiel das Papier am 15.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Am 23.07.2026 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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