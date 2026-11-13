Intel Aktie News: Intel am Freitagabend mit Verlusten

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 59,32 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'134 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Intel-Aktie bei 57,01 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 60,52 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'694'038 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Intel-Aktie 139,95 Prozent zulegen. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,54 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.65 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.51 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2026 1,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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